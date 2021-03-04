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SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti.
 04 Mart 2021 04:42
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SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi, fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

SpaceX'in 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship, başarılı bir test uçuşunun ardından, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine rağmen, bir süre sonra motor bölümünde görülen alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patladı.

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'un diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in daha önceki iki demesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası gerçekleşen patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi paylaşıldı.

SN10 isimli uçuşun gün içinde ilk girişimi, fırlatmaya bir saniye kala bilgisayar sisteminde fark edilen bir problem yüzünden otomatik olarak iptal edilmişti.
Anadolu Ajansı
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