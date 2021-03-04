1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enflasyonun gıdası zamlar

Dolar kuru son dört ayda değer kaybederken, fırsatçılar düşüşü fiyatlara yansıtmadığı gibi zam yaptı. Spekülatif fiyat artışları şubatta enflasyonun yüzde 15,61'e çıkmasına neden oldu. Dövizdeki düşüşe karşın kasımdan bu yana sütte yüzde 21, yoğurtta yüzde 19,7, tuzda yüzde 11, tereyağında yüzde 15 artış görüldü.
 04 Mart 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Enflasyonun gıdası zamlar

Döviz kuru son dört ayda yüzde 14 gerilemesine karşın fırsatçıların özellikle gıdada bu düşüşü fiyatlara yansıtmadığı belirlendi. İndirim bir yana temel gıda fiyatlarını daha da artıran fırsatçıların spekülatif zamları tüketici enflasyonunu şubatta yıllık yüzde 15,61 ile son 19 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Halkın ekmeğiyle oynamaktan çekinmeyen fırsatçılar kur düşmesine karşın son dört ayda ekmeğin hammaddesi buğday ununun fiyatını yüzde 7,2 arttırdı. Böylelikle kasımda 4,83 lira olan buğday unu şubatta 5,88 liraya çıktı. Yine kasım ayında bulgun kilosu 5,49 lira olurken, şubatta yüzde 7,2 artışla 5,90'a yükseldi.

TEMEL GIDADA YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat verilerinden yapılan belirlemelere göre, kasım-şubat aylarını kapsayan son dört ayda makarna yüzde 7.68 artışla 5,37 liradan 5,90 liraya, dana eti yüzde 6,5 artışla 51 liradan 55 liraya, tavuk eti yüzde 16,7 artışla 13,7 liradan 16 liraya, süt yüzde 21,3 artışla 5.13 liradan 6,23 liraya, yoğut yüzde 19,7 artışla 6,38 liradan 7.65 liraya, kaşar peynir yüzde 20 artışla 41,2 liradan 49.5 liraya, tereyağı yüzde 15 artışla 61 liradan 70.3 liraya, patlıcan yüzde 97 artışla 3.87 liradan 7.65 liraya, salatalık yüzde 81 artışla 3.88 liradan 7.03 liraya, çarliston biber yüzde 44,4 artışla 6,29 liradan 9,09 liraya ulaştığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,91, Yİ-ÜFE yüzde 1,22 artış kaydetti. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

ULAŞIMDA %22,4 ARTIŞ

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Şubat 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme olarak belirlendi. Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 117'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35'inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İMALATTA YÜZDE 29,6

Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış gösterdi. Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 33,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22,81, enerjide yüzde 8,44, sermaye malında yüzde 26,54 artış yaşandı.

HARCAMA EV EŞYASINA

Ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23,74 ile ev eşyası grubunda oldu. Artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise, yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

BİBER ÇIKTI ISPANAK İNDİ

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,9 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi. Düşüşte ise yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya öne çıktı.
Yeni Asya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mart 2021 kira artış oranı belli oldu
03 Mart 2021 12:11		 Fiyatı, en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda
03 Mart 2021 11:36
İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
03 Mart 2021 10:40		 Başkent'te ekmek fiyatına zam geldi
03 Mart 2021 10:39
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Mart 2021 10:00		 İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
02 Mart 2021 14:53
Otogaza 26 kuruş zam yapıldı... Pompaya yansımayacak
01 Mart 2021 16:54		 Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?
01 Mart 2021 14:30
Paket üründen değerli mi? 8 ayda yüzde 50 arttı
28 Şubat 2021 07:55		 Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu
26 Şubat 2021 15:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:10 - Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek08:06 - Kıraathanelerde kağıt oynamak yasak08:01 - 'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı07:57 - 3 milyon yerli telefon cepte!07:52 - Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak07:50 - Halk otobüsünde tacize 20,5 yıl hapis istendi
07:45 - Akılalmaz dolandırıcılık bir telefonla başladı07:35 - Eşini bıçaklayan kocanın pişkinliği07:30 - Üç kişiden biri obez: Pandemi dört kilo aldırdı07:20 - 10 bin kilometrekare taranacak07:04 - Haksız adli kontrole tazminat06:50 - Köpek terörüne kim 'dur' diyecek?
06:40 - Enflasyonun gıdası zamlar06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı06:15 - CHP'de kim yalan söylüyor?04:42 - SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti03:11 - ABD'de FETÖ mensuplarının Türkiye'yi karalama kampanyası başarısız oldu
00:57 - Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında dair yönetmelikte değişiklik
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
ABD'de FETÖ mensuplarının Türkiye'yi karalama kampanyası başarısız oldu
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Haksız adli kontrole tazminat
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti
Enflasyonun gıdası zamlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahta kaşık 1
niğde 2
üre 1
dolap beygiri 1
sezyum137 2
Ocağın şen kalsın 1
süpermarket kitapları 1
ölüm ve ölüm nedenleri istatistikleri 4
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 3
korkuluk 1
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1.287 Temizlik Görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam