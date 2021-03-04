Haksız adli kontrole tazminat
|04 Mart 2021 07:04
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Milletin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan plan birçok alanda yenilikler getiriyor.
Eylem planına göre, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi"
hedefi doğrultusunda, Adalet Bakanı'nın, hakimleri başka bir yargı çevresinde
geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak. İstinaf mahkemelerinde
görev yapan hakim ve savcıların, talepleri veya haklarında bir disiplin soruşturması
olmaması halinde, belirli bir süre ilk derece mahkemelerine atanmayacaklarına
ilişkin teminat getirilecek.
DURUŞMA GÜNÜNE SÜRE SINIRI
Yargılamaların makul sürede sonuçlanması için de adımlar atılıyor. Mahkeme hakiminin mazereti nedeniyle keşif ve duruşmalara katılamayacağı taraf avukatlarına bildirilecek ve bu hallerde yeni duruşma günü tayinine üst süre sınırı getirilecek. Yargılama sürecinde kurum ve kuruluşların kendilerinden istenilen bilgi-belgeyi en kısa sürede yerine getirmesine yönelik düzenleme yapılacak.
MAHKEMELERDE YENİ DÜZEN
Sanığın duruşma esnasında avukatın hukuki yardımından daha etkili şekilde yararlanabilmesi amacıyla oturma düzeninde gerekli değişiklikler yapılacak. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulaması hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılacak.
KISA SÜRELİ HAPSE SEÇENEK YAPTIRIM
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamı genişletilecek. Beraberinde 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan annelerin denetimli serbestlikten yararlanma imkanı genişletilecek. Yine bu durumdaki anneler bakımından cezanın infazı, 'anne-çocuk ünitesi' adı verilen ve bu amaçla özel tasarlanan yerlerde yerine getirilecek. Özel bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hükümlü ve tutuklular için tasarlanan "rehabilitasyon tipi ceza infaz kurumları" yaygınlaştırılacak.
AÇIK GÖRÜŞ SÜRESİ UZUYOR
Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacak. Çocukların eğitim durumları dikkate alınarak ceza infaz kurumlarında hafta sonları da görüş yapma imkanı sağlamak amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılacak. Hükümlü ve tutukluların, yakınlarının hastalığı veya ölümü halleri ile doğal afet durumlarında kullanabilecekleri mazeret izninin kapsamı genişletilecek.
MAHKEMEYE MESAJLA ÇAĞIRMA
Adli kontrol tedbiri ile diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış veya haksız uygulanması halinde mağdur olan kişiye tazminat ödenmesi sağlanacak. İddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirme kararları, ilgiliye mesajı yoluyla da bildirilecek. Yapay zeka alanına ilişkin mevzuat çerçevesi, uluslararası ilkeler de dikkate alınarak oluşturulacak ve etik ilkeler belirlenecek.
Osman Özgan
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