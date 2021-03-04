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Köpek terörüne kim 'dur' diyecek?

Ülke genelinde sokak köpekleri yılda 180 bin çocuk ve yetişkine saldırıyor. Vatandaşlar sokak köpeklerinin toplanması için şikayetlerde bulunuyor ancak belediyeler köpekleri aşılayıp küpe takarak tekrar sokağa bırakıyor. "Kanunlar ve müeyyideler yetersiz" diyen vatandaşlar çözüm istiyor.
 04 Mart 2021 06:50
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Köpek terörüne kim 'dur' diyecek?

Hükümet, uzun süredir gündem olan hayvan hakları konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanırken, vatandaşlar, sokakta başıboş gezen hayvanların insanlara saldırdığını, hatta öldürdüğünü belirterek bu konuda da harekete geçilmesini talep ediyor. Yazarımız Fuat Uğur da, önceki gün kaleme aldığı yazısında bu konuda caydırıcı tedbirlerin devreye alınması gerektiğini belirterek konuyu tekrar tartışmaya açtı.

Türkiye'nin dört bir yanında benzer sıkıntılar yaşanıyor. Ülke genelinde sokak köpekleri yılda 180 bin çocuk ve yetişkine saldırıyor. Vatandaşlar sokak köpeklerinin toplanması için şikayetlerde bulunuyor ancak belediyeler köpekleri aşılayıp küpe takarak tekrar sokağa bırakıyor. Köpekler yine sokaklarda başıboş gezmeye ve insanlara saldırmaya devam ediyor. Son yıllarda özellikle, beslenmesi yasak olan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino gibi köpeklerin saldırısı arttı. Bu türler hem insanlara hem de sokaktaki diğer hayvanlara zarar veriyor.

TİCARETİ BİLE YAPILIYOR

Sokak köpeklerinin büyük çoğunluğu, kısırlaştırma yapılmadığı için kontrolsüz çoğalan köpekler, bir kısmı ise bir hevesle alınıp sonradan sokağa atılanlar. Türkiye'de, yasak olan köpek türleri, sıkı denetim olmaması sebebiyle, kaçak yollarla kolayca temin edilebiliyor. Oldukça saldırgan olan bu köpekler, sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen şehir merkezlerinde, parklarda gezdiriliyor. Bunun yanı sıra bu köpeklerin ticareti de yapılıyor. On binlerce liraya köpekler alınıp satılıyor. Yine, 'köpek dövüşü' üzerinden bahis oynayanların olduğu da belirtiliyor.

DIŞARI ÇIKARAMIYORLAR

Çocukları köpek saldırısına uğrayan mağdur aileler, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve yasak köpekleri sokaklarda gezdirenlere ilişkin sert yaptırımların uygulanmasını istiyor. Bunlardan biri de Ankara'da yaşayan Dağaşan ailesi. Geçtiğimiz ocak ayında sokakta başıboş gezen pitbull cinsi bir köpek, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırmış, minik kızın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar oluşmuştu. Yaşadığı süreci gazetemize anlatan baba Ümit Dağaşan "Olaydan hepimiz etkilendik. Psikolojimiz bozuldu. Dokuz yaşında oğlum var; yaşadığımız olaydan dolayı eşim, oğlumu dışarı çıkaramıyor" dedi. Bahar'ın vücudunda izler olduğunu söyleyen Dağaşan "Bahar'ın pedagog ve fizik tedavisi devam ediyor. Bu kadar derin yaralara rağmen kalıcı bir şey olmaması, tamamen şans eseri" diye konuştu. Dağaşan, "Hukuki olarak başvurumuzu yaptık ancak kanunlar ve yaptırımlar yetersiz" ifadesini kullandı. İnsanların, hayvan haklarına ilişkin düzenlemelerde korunmadığına dikkat çekilirken, sokak hayvanlarının oluşturduğu tehlike ve saldırılar da her geçen gün artıyor. Sokak hayvanlarının yaşattığı dehşete tepki sosyal medyada da sıkça paylaşılıyor.

Türkiye
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