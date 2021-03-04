10 bin kilometrekare taranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'tan kıyıya çıkarılacağını belirterek "Artık gaz keşfedilen sahanın üretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Gelen gazı kıyıda ayrıştırma işine tabi tutacağız. Çünkü yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir, bunları şebekeye basamayız. Onun için de Filyos Endüstri Bölgesinde Filyos Çayı'nın doğusunda kalan kısımda önemli bir miktarı Türkiye Petrollerine, bu kıyı işlemleri için tahsisini aldık. 2023'e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi.

İKİ BORU HATTIYLA TAŞINACAK

Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 kuyu daha açacaklarını ifade eden Dönmez "En az iki tane boru hattıyla gazı kıyıya getireceğiz. Kıyıda, terminal başta olmak üzere yapılacak işler var; bunların bütçeleri şu anda hazırlık aşamasında. Dolayısıyla, burada en az belki 20-30 kalem iş çıkacak. Türkiye Petrollerinin Türkiye'de bugüne kadar tek sahada yaptığı en büyük yatırımdan daha fazla bir yatırım söz konusu olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Karadeniz'de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını belirterek "Şu an sondaj kuyularını oralarda yoğunlaştırıyoruz. Deniz yetki alanımız içerisinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan var. 3 boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak, eğer bir keşif olursa o zaman yeni bir keşfi açıklarız" diye konuştu.

KANUNİ NİSANDA İLK GÖREVİNE BAŞLIYOR

Enerji Bakanı Dönmez, sondaj ve sismik gemilerin görev yerleri ile alakalı olarak ise şunları söyledi: MTA Oruç Reis gemimiz Antalya'nın hemen açıklarında 3 boyutlu sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz şu anda Mersin Taşucu'nda. Barbaros Hayrettin Paşa'dan ve MTA'dan gelecek üç boyutlu verilerin değerlendirilmesini müteakip yine sondaj yerine gidecek, bir plan dahilinde oradaki çalışmalar da yine devam edecek. Kanuni sondaj gemimizin ise şu anda Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapılıyor. İnşallah mart ayı içerisinde limandaki işlemleri biter, nisanda ilk görev yerine gitmesini hedefliyoruz. Sonrasında da Kanuni ve Fatih gemisi birlikte Karadeniz'de birisinin açtığı kuyuları, diğeri arkadan gelip tamamlayacak şekilde, üretime hazırlama kapsamında ilerleyecekler.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ