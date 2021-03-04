Eşini bıçaklayan kocanın pişkinliği

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Uşak'ta geçtiğimiz yaz eşi Fatma Yörük'ü dört çocuğunun gözü önünde beş yerinden bıçaklayan İbrahim Yörük, yaklaşık sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı ve ilk işi haberi yapan muhabirimiz Çiğdem Yılmaz'ı aramak oldu. Yılmaz'a "Evet, eşimi bıçakladım ama sorun, neden bıçakladım" diyen İbrahim Yörük, haberin milliyet.com.tr'den kaldırılmasını istedi.

Eşi tarafından bıçaklanan Fatma Yörük ise "Çocuklarımın baskısı nedeniyle şikayetimden vazgeçtim. Serbest kalacağını düşünmedim. Böyle olacağını bilseydim vazgeçmezdim, pişmanım" dedi.

'Kızını bıçakladım'

Uşak'ta yaşayan Fatma Yörük (36), geçtiğimiz haziran ayında yaklaşık iki yıldır ayrı yaşadığı ve ayrılmak istediği eşi İbrahim Yörük tarafından dört çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanmıştı. İbrahim Yörük, daha sonra kayınvalidesini arayıp "Kızını bıçakladım" demişti. Olaydan bir gün sonra da gözaltına alınan Yörük tutuklanmıştı. "Ölümden döndüm" diye isyan eden Fatma Yörük, yaşadıklarını Milliyet'e şu sözlerle anlatmıştı:

"İbrahim ile 17 yıllık evliyiz. Evlendikten bir süre sonra şiddet görmeye başladım. Son birkaç yıldır bu şiddet daha da arttı. Ayrılmaya karar verdim. Bu kararımdan dolayı da şiddet gördüm. Defalarca gidip şikayetçi oldum. 1.5 yıldır resmi olarak boşanmasak da ayrı yaşıyoruz. Ama bu süre içinde de tehditleri devam etti. Bir kez yine yaşadığım eve gelip, evin bütün cam ve çerçevelerini kırdı, beni bıçaklamak istedi. Karakola gidip şikayetçi oldum. Bir şey değişmedi, her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Serbest bırakılınca can güvenliğim olmadığı için uzaklaştırma kararı aldırdım. Uzaklaştırma kararı 13 Haziran'da sona erdi. Pazartesi günü gidip yeniden uzaklaştırma çıkartacaktım. 20 Haziran'da da başıma bu olay geldi. Eve çocuklarını görmeye geldiğini söyledi. Yine bana hakaret etti. Sonra beni çocuklarımın gözü önünde bıçaklamaya başladı. Ben de yanımdan biber gazımı hiç ayırmam. Bıçaklamaya başlayınca, suratına biber gazı sıktım. Biber gazı olmasaydı beni öldürmüştü. Ölümden döndüm."

'Aslı öyle değil'miş!

Fatma Yörük'ü bıçaklayan İbrahim Yörük'ün iki ay önce tahliye olduğu ortaya çıktı. Eşini bıçakladığı için aylardır cezaevinde tutuklu bulunan Yörük, bıçaklama haberini yapan Milliyet muhabiri Çiğdem Yılmaz'ı arayarak, "Fatma Yörük ilgili haberi siz yapmışsınız. Eşimi bıçakladım ama haberin aslı öyle değil" diyerek olayı meşrulaştırmak için bahaneler uydurdu. Yörük, haberin milliyet.com.tr'den kaldırılmasını da istedi.

Bunun üzerine Çiğdem Yılmaz'ın ulaştığı Fatma Yörük ise "Olaydan sonra anlattıklarımın hepsi doğruydu. Çocuklarımın baskısıyla şikayetimden vazgeçtim. Ama şikayetimde vazgeçtiğimde, hemen serbest kalacağını düşünmedim. Adliyeye dilekçe yazmaya gittiğimde oradaki avukatlara da sordum. Onlar da bana, 'Yaralama belden yukarı olduğu için tahliye olmaz' dedi. Böyle olacağını bilseydim şikayetimden vazgeçmezdim, pişmanım" dedi.

'Mağdur odaklı düşünülmeli'

Avukat Kardelen Süreyya Yarli, olaya ilişkin, "Kadına yönelik şiddet vakalarında faillerin tahliye olduktan sonra kadınlara zarar verdikleri düşünüldüğünde devlet tarafından kadının güvenliği sağlanmadan failin tahliye edilmesi orantısız bir müdahale. Burada mağdurun can güvenliğini hiçe saymaktayız. Bu yüzden sadece şikayet çekildi diye failin tahliye edilmesi vicdanen de doğru değil" dedi.