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Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak

Bakanlık, KPSS'siz 1442 temizlik görevlisi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 58 işçi alımı yapacak
 04 Mart 2021 07:52
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Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı, 1.287 Temizlik Görevlisi alacak son başvuru tarihi 8 mart 2021, Başvurularda KPSS şartı aranmayacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),

3. Sağlık durumu yönünden:

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları "temizlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 - 08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı 1.287 Temizlik Görevlisi alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ü 58 İşçi Alacak

Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak

Memurlar.Net
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