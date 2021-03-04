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Halk otobüsünde tacize 20,5 yıl hapis istendi

Şoförden gideceği güzergah için yardım isteyen Z.K. isimli kadın, hayatının şokunu yaşadı. Müşterileri indirip tenhada ışıkları kapatan şoför, Z.K.'ye cinsel tacizde bulundu. Z.K. şikayetçi oldu, şoföre 20.5 yıl hapis istendi.
 04 Mart 2021 07:50
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Halk otobüsünde tacize 20,5 yıl hapis istendi

İstanbul Beyoğlu'nda evine gitmek için otobüse binen kadın yolcu Z.K. (41) şoförden gideceği güzergah için kendisine yardımcı olmasını isteyince kabus yaşadı. Otobüs şoförü, yardım bahanesiyle araçta tuttuğu kadına yolcuları indirip cinsel saldırıda bulundu. Saldırı sonrası evine giderek yaşadıklarını eşine anlatan mağdur kadının ihbarı sonrası, istismarcı şoför F.Y. hakkında 20.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, iğrenç olay şöyle meydana geldi:

Akşam saatlerinde halk otobüsüne binen Z.K., şoförden ikametine gideceği başka bir otobüs hattı güzergahında kendisini indirmesini istedi. Kadına yardımcı olacağını söyleyen şoför, bir süre sonra son durağa gelindiğini belirtip, araçtaki son yolcuyu da indirdi ve Z.K. ile yalnız kaldı. Şoför, araçtan inmek isteyen Z.K.'ye "Seni daha yakın bir alanda indireceğim" dedi.

ŞOKA GİRDİ

Taksim'de son durağa yakın bir tenhada duran şoför, ışıkları kapattı. "Korkma sana yardımcı olacağım" diyerek kadına özel sorular sordu. Z.K.'nin yüzündeki maskeyi indirmeye çalıştı ve cinsel tacizde bulundu. Kadın bağırınca "Fiyatınız 100 lira, seninle birlikte olup paranı vereceğim" dedi. Yaşadığı şok karşısında yardım çığlıkları atan kadın, şoförün sefer saatinin gelmesiyle olay yerinden taksiye binerek evine gitti.

Başından geçenleri eşine anlattı ve otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. İfadesi alınan F.Y. suçlamayı reddetti. Hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Basit Cinsel Saldırı" suçları kapsamında 20.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Sabah
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