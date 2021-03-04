3 milyon yerli telefon cepte!
|04 Mart 2021 07:57
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Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye'de cep telefonunda başlayan yerli üretim hamlesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Milliyet olarak daha önce yazdığımız Samsung'un Türkiye'de yılda 3 milyon adet cep telefonu üreteceği haberiyle ilgili ilk resmi açıklama Atmaca Elektronik'ten geldi.
Sunny markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Elektronik, Samsung'a cep telefonu üretimi yaptığını resmi olarak duyurdu.
Satışa başlandı
Sunny'nin SeeTalk adlı mikrofon ve prompter'ı birleştiren yeni teknoloji cihazının tanıtıldığı toplantıda soruları yanıtlayan Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım, Samsung'a cep telefonu üretimi konusunda sorulan bir soruya, "Türkiye'nin en büyük 3 tüketici elektroniği üreticisinden biriyiz. Çok büyük firmalarla global iş birliklerimiz var. Bu iş birliklerini genişletme çalışmaları içerisinde çeşitli çalışmalarımız oldu ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere üretime başladık" dedi.
Yıldırım, gizlilik anlaşması nedeniyle üretim hakkında daha fazla bilgi vermek istemedi. Ancak Atmaca Elektronik'in, İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında ayda 300 bin adet cep telefonu üreteceğini öğrendik.
Yılda 3 milyon adet üretilecek telefonlar, markanın Galaxy A Serisi'nde yer alacak. İlk yerli üretim telefonların da satışa çıktığı belirtildi. Şu anda markanın Türkiye'de giriş ve orta segment modelleri üretiliyor. Üst segmentteki modellerin üretimi de planlanıyor.
Atmaca Elektronik'in ilk önce cep telefonu üretim tesisini kendisi kurduğu ancak yerli üretim şartı getirilmesi nedeniyle Samsung'a devrettiği de öğrenilenler arasında. Atmaca Elektronik, Samsung'a cep telefonu üretmek için 400 kişiyi işe aldı.
3 milyon yerli telefon cepte
Akıcı konuşma için yeni nesil mikrofon
Sunny, diğer yandan mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren SeeTalk isimli ürününü duyurdu. SeeTalk, toplantılarda, kürsü konuşmalarında, seminerlerde, podcast ve Youtube yayınlarında ve ibadethanelerde kullanılabilecek.
Arif Yıldırım, bu ürünü 2 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Üründe 5 inç dokunmatik yüksek çözünürlüklü LED ekranı, profesyonel senkron
çift mikrofonu, kullanıcı dostu Android arayüzü bir araya getirdik. SeeTalk,
topluluk önünde konuşma yaparken, konuşma metnine hakimiyeti artırmayı, rahat
ve akıcı konuşma yapmayı sağlıyor. Sınıfında dünyada ilk ve tek bir ürün."
Yıldırım, ürünün 6.5 saat kesintisiz kullanılabildiğine işaret ederek, ürünün online olarak satışa çıktığını, 2021 yılında 50 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini aktardı.
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