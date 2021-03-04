'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı

Koronavirüs vaka sayısı haritasına göre kırmızı kategoride bulunan illerde yeni tedbirler devreye alındı.

SİNOP: Kırmızı listede yer alan Sinop'ta tedbirler sıkılaştırılırken kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden sekiz kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı. Kumar oynanması için yer temin eden iki kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

RİZE: Kırmızı listede bulunan Rize'de, açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinlikler yasaklanırken, nikah ve düğünlere 1 saat ve 50 davetli sınırı getirildi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Yapmamız gereken tek şey ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı kısa zamanda bu işi de başaracaktır" dedi.

Yayla yasağı

GÜMÜŞHANE: Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da mevsim itibari ile yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesi yasaklandı. Tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman ve site yöneticilerinin ve görevlilerinin, sorumlu oldukları alanlarda bulaş kaynağı oluşturacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün ve doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklere izin verilmemesine karar verildi. Cenaze merasimleri de 30 kişi ile sınırlandırıldı.

SAMSUN: Samsun'da görevlilerin ve uzmanların "Evde kalın" çağrılarına rağmen kentteki cadde ve sokaklardaki yoğunluk da devam ediyor. Vatandaşlardan Sanem Melisa Çelik, "Sokaklarda herkes iç içe. İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Çoğu kişi de maskesini burnunun altına indiriyor" dedi. Esnaf Recep Tezel de, "Caddeler kalabalık, insanlar arasında mesafe olması lazım biraz. Bazen ben vatandaşları uyarıyorum, 'Mesafeyi koruyun' diyorum, bana ters ters bakıyorlar" diye konuştu.

Validen uyarı

KONYA: Konya Valisi Vahdettin Özkan, kırmızı listedeki ilin hızla normalleşebilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özkan, "Konya'da dost sohbetleri, ev ziyaretleri, ev içi çok yoğunlaşmış toplantılar kış şartlarında, kapalı ortamlarda çok riskli bir durum. Tüm hemşehrilerimizden istirhamımız, bu ev ziyaretlerinin belli bir dönem ötelenmesi" dedi. Vatandaşların alışverişlerini de mümkün olduğu kadar kısa tutmasını isteyen Özkan, pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde maske kullanımı ve aynı anda alınabilecek müşteri sayısı gibi kurullara uyulması denetimlerim artacağını söyledi.

Ciğercilerin hayal kırıklığı

EDİRNE: Edirne'de oluşan tablo karşısında vatandaşlar hem şaşkın hem de endişeli. Trafiğe kapalı Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde yaşanan kalabalık dikkat çekerken, zaman zaman kurallara uyulmadığı görüldü. Keşan ve İpsala ilçelerinde de bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı. İl Pandemi Kurulu'nun yeni önlemler alması bekleniyor. Öte yandan 1 aydır dükkanlarını müşterilere açmayı bekleyen meşhur tava ciğeri işletmecileri ise kentin "çok yüksek riskli" kategoride yer almasıyla paket servise döndü. 40 yıllık ciğerci esnafı Kemal İmrak, "Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını diliyoruz" dedi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de, "Vatandaşlarımız koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uymalı. Eğer kurallara uyulursa hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha müreffeh bir hayat süreceklerdir. Esnafa da çağrımız kurallara riayet etmeleri" diye konuştu.

Düğün ve cenazeler vakaları artırdı

TOKAT: "Çok yüksek riskli" iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 149.20 olurken, bu hafta 166.50 olarak tespit edildi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Parlak, "Cenaze ve düğünler, Tokat'ın kırmızı bölgede olmasında önemli faktör hatta belki de en önemli faktör. Ertelenebilecek düğün ve toplantıları erteleyelim. Cenazelerde kesinlikle bir arada bulunmayalım" dedi.

Yenikent'te 5 günlük karantina

AKSARAY: Aksaray'da koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yenikent beldesinde vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son bir haftada artış olduğu belirtildi. Merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi.