Kıraathanelerde kağıt oynamak yasak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre:

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehane, kıraathane, çay ve kır bahçeleri, dernek lokallerinde oyun (okey, kağıt vb) oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu gibi iş yerleri tüm illerde kapalı tutulmaya devam edilecek.

Tekeller kapalı

Düşük, orta ve yüksek riskli illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Çok yüksek riskli illerde bu yerler kapalı kalmaya devam edecek.

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde, kapalı kalmaya devam edecek.

Seyahate izin

Çıkış, varış, güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek riskli iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler seyahat izin belgesi alarak, şehirler arası seyahat yapabilecek. Çıkış, varış, güzergah illerinde düşük ve orta riskli iller var ise, bu yaş grubundaki kişiler şehirler arası seyahat için izin belgesi almasına gerek kalmayacak. 20 yaş altı gençler, yanlarında velisi bulunması şartıyla, illere göre risk grubuna bakılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Toplu taşıma serbest

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler, şehir içi toplu taşımayı kullanabilecek. Çok yüksek riskli illerde ise bu kişilerin toplu taşıma yasağı devam edecek.

Cenazeler 30 kişi

Düşük ve orta riskli illerde, cenaze katılımında sayı sınırlaması olmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlı olacak. Tüm illerde toplu taziye yasağı sürecek.

Kamu kurum kuruluşlardaki çay ocağı ve kantinler faaliyet gösterebilecek.

Restoranlarda canlı müzik yasağı devam edecek.