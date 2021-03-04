Kıraathanelerde kağıt oynamak yasak
|04 Mart 2021 08:06
|+Aa- Yazdır
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre:
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehane, kıraathane,
çay ve kır bahçeleri, dernek lokallerinde oyun (okey, kağıt vb) oynanmasına
müsaade edilmeyecek.
Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu gibi iş yerleri tüm illerde kapalı tutulmaya devam edilecek.
Tekeller kapalı
Düşük, orta ve yüksek riskli illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Çok yüksek riskli illerde bu yerler kapalı kalmaya devam edecek.
Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve sürelerde, kapalı kalmaya devam edecek.
Seyahate izin
Çıkış, varış, güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek riskli iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişiler seyahat izin belgesi alarak, şehirler arası seyahat yapabilecek. Çıkış, varış, güzergah illerinde düşük ve orta riskli iller var ise, bu yaş grubundaki kişiler şehirler arası seyahat için izin belgesi almasına gerek kalmayacak. 20 yaş altı gençler, yanlarında velisi bulunması şartıyla, illere göre risk grubuna bakılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirler arası yolculuk yapabilecek.
Toplu taşıma serbest
Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler, şehir içi toplu taşımayı kullanabilecek. Çok yüksek riskli illerde ise bu kişilerin toplu taşıma yasağı devam edecek.
Cenazeler 30 kişi
Düşük ve orta riskli illerde, cenaze katılımında sayı sınırlaması olmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlı olacak. Tüm illerde toplu taziye yasağı sürecek.
Kamu kurum kuruluşlardaki çay ocağı ve kantinler faaliyet gösterebilecek.
Restoranlarda canlı müzik yasağı devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halk otobüsünde tacize 20,5 yıl hapis istendi
04 Mart 2021 07:50
|Akılalmaz dolandırıcılık bir telefonla başladı
04 Mart 2021 07:45
|Eşini bıçaklayan kocanın pişkinliği
04 Mart 2021 07:35
|Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında
03 Mart 2021 17:07
|Yalova Belediyesindeki 'zimmet' davasında bir tahliye
03 Mart 2021 16:20
|Evde alıkonduğu iddia edilen kurye konuştu
03 Mart 2021 15:05
|Müdürden çalışana taciz: Çık şu masanın üzerine de endamını görelim
03 Mart 2021 14:47
|Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti
03 Mart 2021 12:24
|Havalimanında yabancıları dolandıran 7 gişe memuruna gözaltı
03 Mart 2021 12:22
|Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
03 Mart 2021 12:00