'Fezlekeler siyasi değil, hukukidir'
|04 Mart 2021 08:17
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CNN Türk'e konuşan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: "Fezlekeler siyasi bir konu değildir, hukuki bir konudur. Bizim tavrımız başından beri çok bellidir. Yani silahın, adam öldürmenin, bombanın olduğu yerde demokrasi olmaz. Burada tek tek suçların bireysel olduğu kanaatindeyiz. Yani her bir fezlekeyle ilgili varsa suç mahkemeler bunun kararını verir, TBMM'de milletvekilleri de kendi iradeleriyle oylarını kullanır.
Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Akşener'e de şunu tavsiye ederim; her iki partinin vatansever, teröre karşı gerçekten hasmane şekilde tavır alan ve gerçekten bu ülkenin birliğinden, dirliğinden yana olan geniş kitleleri olduğunu biliyorum. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun HDP'nin PKK'yla bu kadar içli dışlı olmasından rahatsız olduğunu görmeleri lazım."
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