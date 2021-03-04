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Yayıncılar özel içeriğe ödeme konusunda Google ile anlaştı

Bazı ülkelerde yayıncılar için özel içeriğe ödeme konusunda anlaşan Google, Showcase ürününü tüm dünyaya yayacak. Yayıncının büyüklüğüne göre ödeme beş haneli ya da altı haneli olacak
 04 Mart 2021 08:21
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Yayıncılar özel içeriğe ödeme konusunda Google ile anlaştı

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralyalı yayıncılar ile anlaşma sağlayan Google, dünyada bu trendi dizginlemek için ortaya çıkardığı Haber Vitrini (Showcase) uygulamasının detaylarını ve bundan sonraki planlarını bir basın toplantısı ile anlattı.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre 14 kişilik sınırlı sayıda katılımcılı toplantıda yayıncılara 1 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını açıklayan Google News Başkan Yardımcısı Richard Gingras, yayıncıların büyüklüğüne göre ödemeler yapılacağını belirterek "Bazı kurumlar için bu rakam beş haneli, büyükler için altı haneli olacak" dedi.

BEŞ ÜLKEDE BAŞLADI

Showcase ile birlikte her türlü yayıncıya milyarlarca dolarlık gelir elde etme imkanı sunduklarını da belirten Gingras, "Beş ülkede uygulamaya başladık. Bu ülkeler dışında bu uygulamayı tüm dünyaya yaymayı planlıyoruz. Bunun için de çok iyi bir kaynak ayırdık. Bağımsız ve büyük bir haber dağıtımı sistemimiz var ve bunda da devam edeceğiz. Bunu yaparken de haber endüstrisi ile birlikte çalışmayı istiyoruz. Showcase ile çeşitlendirilmiş ve güvenilir bir ekosistem yaratmak istiyoruz 1 milyar dolar yatıracağız üç yıl içinde. Sürdürülebilirlik sağlamak için de dizaynı ona göre yaptık. Haber yayıncılarına kendi içeriklerini tanıtma fırsatı sunuyoruz. Şu ana kadar olan veriler hem trafikte hem de sitede kalma süresinde artış yakalandığı yönünde. Ancak henüz üç ay olduğu için kesin konuşmak zor" dedi. Ana işlerinin arama motoru olduğunu belirten Richard Gingras, yayıncılık ekosistemini geliştirmek konusunda yollar aradıklarını belirterek "Bizim 100 binlerce yayıncı tarafından kullanılan bir reklam teknolojimiz var. Bu teknolojiden de yayıncı kazanmadan biz kazanmıyoruz" dedi.

Toplantıda sorulara cevap veren Richard Gingras, Google Showcase'in beş ülkeden sonra tüm dünyaya yayacaklarını belirterek, "Şu anda 24 ülke ile görüşmeler halindeyiz. Uygulamamızı tüm dünyaya yayacağız. Türkiye'de şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." dedi.
Sabah
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