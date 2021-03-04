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'F-35'e geri dönelim modunda değiliz'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD yaptırımlarının çok büyük etkisini görmediklerini belirterek, "Yaptırım tehditleri Türkiye'yi etkilemeyecek" dedi.
 04 Mart 2021 08:43
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'F-35'e geri dönelim modunda değiliz'

Türkiye'nin F35 programına geri dönme modunda olmadığını söyleyen Demir, NTV'de katıldığı programda gündemdeki başlıklarla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

ETKİSİNİ GÖRMEDİK

"(ABD yaptırımları) Doğrudan çok etkisini görmedik. Kısıtlama ve ambargo yaklaşımlarının tarihçesi var. F-35 kararı bir art niyetin Türkiye'yi köşeye sıkıştırması, tırnak içi cezalandırmanın göstergesiydi. Kağıt üzerindeki metinde çok fazla etki görmüyoruz.

(ABD ile F-35 gerilimi) Çok net bir hak kaybı var. Bu hak kaybının olmaması için gerek lobi faaliyetleri olsun, gerek hukuki süreç olsun, her adım atılacak. Her merci ve seviye denenecektir. Çıkmaza girilmesi söz konusu olursa, bunun uluslararası alana taşınması söz konusudur. Anlaşmaya aykırı tek taraflı hareket var. Haksızlık sadece bizi etkilemiyor. Projeye ek yük getiriyor, uçak başı maliyetler artıyor. Biz geri dönelim modunda değiliz.

S-400'DE İKİNCİ SİSTEM

(S-400 meselesi) Yaptırımlar da şu aşama bu aşama bizi ilgilendirmiyor. Kaç sistem alacağımızla ilgili açıklama yaptık. Ne bu yaptırım tehditleri ne başka yaptırım tehditleri Türkiye'yi etkiler.

Bu sistemin bir tehdit oluşturması diye bir kavram komik. Teknik endişeleri konuşalım dedik, net cevap alamadık. İkinci sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. İkinci sistemle ilgili doğrudan alım değil, işbirliği modeli olacak. Bunu ikinci sistemde konuşalım diye. Takvimin gidişatı tarafların ne kadar hızlı netice alacağına bağlı."

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