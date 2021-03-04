'F-35'e geri dönelim modunda değiliz'
|04 Mart 2021 08:43
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin F35 programına geri dönme modunda olmadığını söyleyen Demir, NTV'de katıldığı programda gündemdeki başlıklarla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:
ETKİSİNİ GÖRMEDİK
"(ABD yaptırımları) Doğrudan çok etkisini görmedik. Kısıtlama ve ambargo yaklaşımlarının tarihçesi var. F-35 kararı bir art niyetin Türkiye'yi köşeye sıkıştırması, tırnak içi cezalandırmanın göstergesiydi. Kağıt üzerindeki metinde çok fazla etki görmüyoruz.
(ABD ile F-35 gerilimi) Çok net bir hak kaybı var. Bu hak kaybının olmaması için gerek lobi faaliyetleri olsun, gerek hukuki süreç olsun, her adım atılacak. Her merci ve seviye denenecektir. Çıkmaza girilmesi söz konusu olursa, bunun uluslararası alana taşınması söz konusudur. Anlaşmaya aykırı tek taraflı hareket var. Haksızlık sadece bizi etkilemiyor. Projeye ek yük getiriyor, uçak başı maliyetler artıyor. Biz geri dönelim modunda değiliz.
S-400'DE İKİNCİ SİSTEM
(S-400 meselesi) Yaptırımlar da şu aşama bu aşama bizi ilgilendirmiyor. Kaç sistem alacağımızla ilgili açıklama yaptık. Ne bu yaptırım tehditleri ne başka yaptırım tehditleri Türkiye'yi etkiler.
Bu sistemin bir tehdit oluşturması diye bir kavram komik. Teknik endişeleri konuşalım dedik, net cevap alamadık. İkinci sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. İkinci sistemle ilgili doğrudan alım değil, işbirliği modeli olacak. Bunu ikinci sistemde konuşalım diye. Takvimin gidişatı tarafların ne kadar hızlı netice alacağına bağlı."False
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır'
04 Mart 2021 09:50
|'AK Parti parti kapatmaya sıcak bakmıyor'
04 Mart 2021 09:45
|Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
04 Mart 2021 09:13
|'Fezlekeler siyasi değil, hukukidir'
04 Mart 2021 08:17
|Haksız adli kontrole tazminat
04 Mart 2021 07:04
|CHP'de kim yalan söylüyor?
04 Mart 2021 06:15
|4 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
04 Mart 2021 00:02
|'Aşı olan biri, yakalansa bile Covid-19'u hafif geçiriyor'
03 Mart 2021 23:45
|İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz
03 Mart 2021 23:35
|AK Partili Maviş'ten HDP'li vekile 'yobaz öğretmen' tepkisi
03 Mart 2021 22:49