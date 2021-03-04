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Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı, Hürriyet yazarı Mehmet Öz, New Jersey'deki Newark Havalimanı'nda bir yolcunun hayatını kurtardı. Dr. Öz'ün kurtardığı yaşlı adamın yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz "Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu" dedi.
 04 Mart 2021 08:46
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Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı

ABD'de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı ve Hürriyet yazarı Dr. Mehmet Öz, Newark Liberty Havalimanı'nda rahatsızlanan bir adamın yardımına koştu.

Olay, pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.

Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu.

Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti.

Oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı.

Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.

'PATLICAN GİBİ MOSMORDU'

Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz "Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu" dedi.

CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, "CPR'yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir" diye konuştu.
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