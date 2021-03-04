1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocukluk arkadaşını öldürmüştü... 10 kurşuna 12.5 yıl

Boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişkisinden şüphelendiği çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu'na silahla 10 kez ateş ederek öldüren Hacı Mustafa Eskici, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra mahkeme cezayı 15 yıla, ardından da 12.5 yıla indirdi. 20 yıl hapsi istenen eşi Sevcan Eskici ise beraat etti.
 04 Mart 2021 08:49
+Aa- Yazdır
Çocukluk arkadaşını öldürmüştü... 10 kurşuna 12.5 yıl

Milliyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre:

İSTANBUL Bağcılar'da Hacı Mustafa Eskici (27), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevcan Eskici (25) ile boşanma aşamasındaydı. Çift, ayrı evlerde yaşıyordu. Hacı Mustafa Eskici, eşinin, çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu (30) ile yakınlaştığından şüphelendi ve evine giderek telefonunu karıştırdı. Hacı Mustafa Eskici, telefonda Varlıoğlu ile cinsel içerikli mesajlarını görünce eşiyle tartıştı. Aynı akşam buluştuğu arkadaşı Varlıoğlu, ona Sevcan Eskici ile evleneceğini söyledi.

PARKA ÇAĞIRMIŞLARDI

Hacı Mustafa Eskici, eşi Sevcan Eskici'yi 11 Haziran 2020'de arayarak Tolga Varlıoğlu ile görüşme ayarlamasını istedi. Varlıoğlu kabul etmedi. Sevcan Eskici ısrarcı davranarak onu ikna etti. Hacı Mustafa Eskici, eşini de otomobiline aldıktan sonra Bağcılar'daki 100. Yıl Parkı'na gitti. Araçtan inerek parka yürüyen Hacı Mustafa Eskici, üzerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı çıkarıp Varlıoğlu'na 10 kurşun sıktı. Varlıoğlu hayatını kaybederken, gözaltına alınan Hacı Mustafa Eskici tutuklandı, Sevcan Eskici ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hacı Mustafa Eskici'nin 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24 yıl, 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 3 yıl hapis, Sevcan Eskici hakkında da 'kasten öldürme suçuna yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Sevcan Eskici "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici de "Çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' eylemini işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi. Sanık Hacı Mustafa Eskici'yi 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme sanık Eskici'ye takdir indirim uygulayarak cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü.

BABASI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu duruşma çıkışı gazetecilere "Karı koca çocuğumun başını yediler. Ceza çok az. Karara itiraz edeceğiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te devrilen otomobildeki diş hekimi öldü, eşi yaralandı
04 Mart 2021 09:47		 Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi
04 Mart 2021 09:16
Gece kulübünde yakalanan kişiden tepki: Adam mı öldürdük?
04 Mart 2021 08:39		 Kıraathanelerde kağıt oynamak yasak
04 Mart 2021 08:06
Halk otobüsünde tacize 20,5 yıl hapis istendi
04 Mart 2021 07:50		 Akılalmaz dolandırıcılık bir telefonla başladı
04 Mart 2021 07:45
Eşini bıçaklayan kocanın pişkinliği
04 Mart 2021 07:35		 Tarihi kebapçıyı zarara uğratan 12 çalışanı hakim karşısında
03 Mart 2021 17:07
Yalova Belediyesindeki 'zimmet' davasında bir tahliye
03 Mart 2021 16:20		 Evde alıkonduğu iddia edilen kurye konuştu
03 Mart 2021 15:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Borsa güne düşüşle başladı10:03 - Sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücreti değişti09:56 - Tarımda bilim uygulamayla buluşuyor09:50 - 'FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır'09:49 - '2 hafta içinde Türkiye haritası ne yazık ki kırmızıya dönecek'09:47 - Başkent'te devrilen otomobildeki diş hekimi öldü, eşi yaralandı
09:45 - 'AK Parti parti kapatmaya sıcak bakmıyor'09:35 - Kullanıcıların verilerini paylaşacak WhatsApp'a bir engel daha09:18 - Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi için kısıtlamadan muaf kararı alındı09:16 - Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa giderken de tekmeledi09:13 - Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim09:00 - Çay çöpünden çıkan değer! Verimlilik yüzde 67 arttı
08:59 - İstanbul Valiliğinden hamile kamu personeli için açıklama08:54 - Uzmanlar uyardı: Yaklaşan toz fırtınası radyoaktif olabilir, dışarı çıkmayın!08:50 - Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı08:49 - Çocukluk arkadaşını öldürmüştü... 10 kurşuna 12.5 yıl08:46 - Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı
08:43 - 'F-35'e geri dönelim modunda değiliz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
İstanbul Valiliğinden hamile kamu personeli için açıklama
Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında dair yönetmelikte değişiklik
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökhan türkmen 1
tavlada ilk elde istenmeyen zar 3
göbekteki kilolar 4
Paulo Coelho 1
özlemimsin mutluluk 1
ice man 1
60 yaş ve üzerinde olanlara idari izinli olmaları 2
Evde kalmış 1
rafael nadal 1
Laf kıtlığında asmalar budayayım 2
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam