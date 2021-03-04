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Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 sözleşmeli yurt yönetim memuru alımında sözlü sınav tarihlerini açıkladı.
 04 Mart 2021 08:50
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Yurt Yönetim memuru alımı için sözlü sınav tarihleri açıklandı

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde açılan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" sınavına 04 - 20 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı başvuru sonuçlarına göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 15 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı, kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve sınav giriş belgesi ile sözlü sınav kılavuzunda belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.
Memurlar.Net
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