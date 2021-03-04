İstanbul Valiliğinden hamile kamu personeli için açıklama
İstanbul Valiliği hamile kamu personelinin idari izinli sayılması uygulamasının devam edileceğini açıkladı
|04 Mart 2021 08:59
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İstanbul Valiliği, hamile kamu personelinin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar idari izinli sayılacağını belirtti.
Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2/6/2020 tarihili yazısına atıfta bulunularak aynı değerlendirme yapılmıştı.
İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİNİN RESMİ YAZISI
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