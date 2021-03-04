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Çay çöpünden çıkan değer! Verimlilik yüzde 67 arttı

TEMA Vakfı'nın çay çöpünü kompost gübreye dönüştürerek Rize'deki çay üretiminde kullanması, organik bahçelerdeki ürün verimliliğini yüzde 67 oranında arttırdı.
 04 Mart 2021 09:00
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Çay çöpünden çıkan değer! Verimlilik yüzde 67 arttı

Yaklaşık 5 yıldır süren projenin sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile paylaştıklarını belirten TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Türkiye'de yılda 75 bin ton çay atığı çıkıyor. Bu çay atığından kompost gübre üretecek bir tesis yapılıp bölgedeki üreticilere dağıtılabilir. Sıfır Atık Projesi içinde kompost çok önerilen bir yöntem. Karadeniz'de çay üretimi yapan diğer illere de uygulamanın yayılmasını istiyoruz" dedi. Emine Erdoğan da konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki tüm tarım alanlarında benzer çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum" dedi.

VERİMLİLİK YÜZDE 67 ARTTI

TEMA Vakfı, 5 yıl önce Rize'de çay bahçelerinin toprak kalitesini arttırmak için Doğuş Çay ile birlikte 'Her Dem Toprak İçin' projesi başlatmıştı. Proje kapsamında 2 yıl boyunca çay üreticilerine kimyasal gübrenin toprakta oluşturduğu asitleşmenin zararları anlatıldı. Farkındalık çalışmaları kapsamında yaklaşık 12 bin kişi bilgilendirildi. Daha sonra Rize'de 6 bölgedeki çay bahçelerinde çay atıklarından elde edilen kompost gübreyle üretime başlandı. Ayrıca aşırı kimyasal gübre kullanımından dolayı sertleşen toprağın çapalanması ve mineral açısından desteklenmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde organik çay bahçelerinde verimlilik yüzde 67 oranında, konvansiyonel bahçelerde ise yüzde 21 oranında arttı.

SONUÇLARI EMİNE ERDOĞAN'A ANLATTILAR

TEMA Vakfı yetkilileri geçen gün Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek projenin sonuçlarını paylaştı ve projenin tüm Karadeniz'de uygulanması için desteğini istedi. TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Bu çalışmanın Karadeniz'deki bütün çay yetişen bölgelerde yaygınlaşmasını istiyoruz. Bunun için Sayın Emine Erdoğan'ın desteğini rica ettik. Projenin sonuçlarını Emine Hanım'a sunduk. Çok umutlandığını ve mutlu olduğunu belirtti" dedi.

KARADENİZ'E YAYILMALI

Türkiye'de her yıl 75 bin ton çay atığı çıktığını belirten Ataç, "Bunlar bir işe yaramıyor. Ya olmaması gereken şekilde çaymış gibi paketleniyor ve kaliteli çayı tehdit eden bir ürün haline geliyor. Ya da yakılıyor. Bu çay çöpünün komposta dönüştürülüp tekrar toprağa iade edilmesi gerekiyor. Biz sadece iyi bir uygulamayı gösterip, 'Bunu beraber yapalım, ülkemiz için iyi bir iş' diyoruz. Çay çöpünün büyük bir kısmı Çaykur büyük alıcı olduğu için onda oluşuyor. Bizim önerimiz bu çay atığını kompost gübre haline getirecek kompost tesisi yapıp, bu üretimin Çaykur tarafından yapılması ve bölgeye müstahsile dağıtılması" diye konuştu. Ataç, Rize'de uyguladıkları çalışmanın bu yıl Trabzon ve Artvin'de yapılacağını belirtti.

TARIM ALANLARINDA BENZER ÇALIŞMALAR YAPILMALI

Emine Erdoğan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Görüşmede, TEMA Vakfının Karadeniz Bölgesi'nde çay atıklarından doğal gübre elde ettiği projenin sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir çıktısı olan kompost gübre ile toprağı iyileştirme çalışmalarının tarım alanlarında yaygınlaştırılması konusu da ele alındı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "TEMA Vakfının Karadeniz bölgesinde çay atıklarından doğal gübre elde edip toprağı iyileştirmeye yönelik yaptığı çalışmanın sonuçlarını öğrendim. Ülkemizdeki tüm tarım alanlarında benzer çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum." dedi.

Hasan Ay
Sabah
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