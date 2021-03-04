Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi için kısıtlamadan muaf kararı alındı
Kilis Valiliği, 7 Mart'ta bir mahalle ve köyde yapılacak muhtarlık seçimi dolayısıyla seçmenlerin ve görev alacak kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu bildirdi.
|04 Mart 2021 09:18
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yüksek risk grubunda yer alan Kilis'te 7 Mart Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ve Mehmetali köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi seçimlerinde görev alacak kişiler ve seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu kaydedildi.
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