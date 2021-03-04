Kullanıcıların verilerini paylaşacak WhatsApp'a bir engel daha

Facebook'un bünyesindeki WhatsApp'ın geçen aylarda kullanıcılarının verilerini üçüncü parti kurum ve kişilerle paylaşacağını açıklamasının ardından tepkiler artıyor.

Başta Türkiye ve Hindistan olmak üzere WhatsApp'ı çok yoğun kullanan ülkeler bu karara tepki gösterirken, şirketi zor duruma düşürecek bir karar da Güney Afrika'dan geldi.

Güney Afrika Bilgi Regülasyon Ajansı (IR) bir açıklama yaparak Facebook'un WhatsApp kullanıcılarının verilerini kullanamayacağına hükmetti.

"AVRUPA'DA NEDEN FARKLI"

Ocak ayında Facebook bünyesindeki WhatsApp, yeni güvenlik politikası kapsamında kullanıcılarının bazı verilerinin, telefon numaralarının ve konumlarının Facebook, Instagram ve Messenger gibi uygulamalarla paylaşılacağını ve reklam için kullanılacağını açıklamıştı.

IR, "WhatsApp, IR'ın onayını almadan kullanıcıların verilerini alıp diğer Facebook şirketleriyle paylaşamaz. Kişisel Verilerin Güvenliğini Koruma Yasası kapsamında böyle bir hamle yapılamaz. Facebook'un Avrupa'da bu uygulamaya geçmemesini ve Avrupa ile Afrika arasında farklılıklar olmasını anlayamıyoruz" açıklamasını yaptı.

WhatsApp'ın bu adımı sonrasında Hindistan'da resmi olarak itiraz gelirken Türkiye'de de Rekabet Kurumu, tedbir kararı aldı.