Kullanıcıların verilerini paylaşacak WhatsApp'a bir engel daha
|04 Mart 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
Facebook'un bünyesindeki WhatsApp'ın geçen aylarda kullanıcılarının verilerini üçüncü parti kurum ve kişilerle paylaşacağını açıklamasının ardından tepkiler artıyor.
Başta Türkiye ve Hindistan olmak üzere WhatsApp'ı çok yoğun kullanan ülkeler bu karara tepki gösterirken, şirketi zor duruma düşürecek bir karar da Güney Afrika'dan geldi.
Güney Afrika Bilgi Regülasyon Ajansı (IR) bir açıklama yaparak Facebook'un WhatsApp kullanıcılarının verilerini kullanamayacağına hükmetti.
"AVRUPA'DA NEDEN FARKLI"
Ocak ayında Facebook bünyesindeki WhatsApp, yeni güvenlik politikası kapsamında kullanıcılarının bazı verilerinin, telefon numaralarının ve konumlarının Facebook, Instagram ve Messenger gibi uygulamalarla paylaşılacağını ve reklam için kullanılacağını açıklamıştı.
IR, "WhatsApp, IR'ın onayını almadan kullanıcıların verilerini alıp diğer Facebook şirketleriyle paylaşamaz. Kişisel Verilerin Güvenliğini Koruma Yasası kapsamında böyle bir hamle yapılamaz. Facebook'un Avrupa'da bu uygulamaya geçmemesini ve Avrupa ile Afrika arasında farklılıklar olmasını anlayamıyoruz" açıklamasını yaptı.
WhatsApp'ın bu adımı sonrasında Hindistan'da resmi olarak itiraz gelirken Türkiye'de de Rekabet Kurumu, tedbir kararı aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı, infilak etti
04 Mart 2021 04:42
|Canik, 'yılın tabancası' ödülünü almayı hedefliyor
03 Mart 2021 20:15
|Araştırma: 'Akıllı telefon bağımlılığı' uyku düzenini etkiliyor
03 Mart 2021 19:45
|WhatsApp'a 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ekleniyor
03 Mart 2021 16:49
|Bayraktar Akıncı TİHA eğitimleri başladı
02 Mart 2021 23:15
|WhatsApp'tan, Android kullanıcılar için yeni özellik
02 Mart 2021 18:18
|Bakan Dönmez: Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümü yeni teknolojilere geçiş
02 Mart 2021 13:37
|Instagram'a Clubhouse benzeri özellik eklendi
02 Mart 2021 13:16
|Pandemiye karşı tekno icat rüzgarı
02 Mart 2021 07:50
|ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin testlerini TRTEST yapacak
28 Şubat 2021 22:10