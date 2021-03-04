'AK Parti parti kapatmaya sıcak bakmıyor'
|04 Mart 2021 09:45
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında HDP'nin kapatılması yönünde başlayan tartışmaları yazdı.
"HDP'nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil" diyen Selvi, "Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.
Selvi, tazısında şunları kaydetti:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kobani iddianamesini istemesi, HDP hakkında inceleme başlatıldığı yorumlarına neden oldu.
Bir de MHP Lideri Bahçeli'nin, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" açıklaması gelince, HDP'nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.
Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.
1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP'nin kapatılmasını ayrı tutuyor.
2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP'linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri "evet" oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Eller hemen iner kalkar" demişti.
3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan'ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.
4)MHP, HDP'nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat edecek.
5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP'nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP'nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir
uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP'nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış
değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için
HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren
Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.
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