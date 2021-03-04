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Başkent'te devrilen otomobildeki diş hekimi öldü, eşi yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|04 Mart 2021 09:47
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Nallıhan'dan Çayırhan Mahallesi yönüne giden Bülent Çelik'in (43) kullandığı 14 EH 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada diş hekimi olduğu öğrenilen Bülent Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Gülsen Çelik, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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