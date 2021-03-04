'2 hafta içinde Türkiye haritası ne yazık ki kırmızıya dönecek'
Gazeteci Candaş Tolga Işık, artan koronavirüs vakalarından dolayı twitter hesabı üzerinden korkutan bir açıklama yaptı.
|04 Mart 2021 09:49
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