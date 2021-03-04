Tarımda bilim uygulamayla buluşuyor

1500'in üzerinde tarımsal proje değerlendirme ve tartışması Web üzerinden takip edilebilir

Tarımsal alanda araştırma, geliştirme ve bitki ıslah projelerinin değerlendirildiği ve karara bağlandığı, bilimsel ve uygulama yanı ağır basan toplantılar yaklaşık bir ay sürecek. Yoğun katılımcı ve 1500'in üzerinde proje sayısı ile adeta bilimsel bir şölen havasında gerçekleşen toplantılar, bu yıl Pandemi nedeni ile yüz yüze yapılamıyor. Pandemi nedeni ile Web konferans yazılımı ile çevrimiçi olarak uzaktan yapılmakta olan sunum ve toplantılar, Web üzerinden takip edilebilmektedir.

Yaklaşık 15 yıldır profesyonelce düzenlenen toplantılara, tarımın her kesiminden; araştırmacılardan, akademisyenlerden, üreticilerden ve tarım bürokrasisinden yüksek oranda katılım sağlanmakta ve projeler çok yönlü tartışılarak değerlendirilmektedir. Bir yönüyle eğitim, bir yönüyle örnek, bir yönüyle tarımın geleceğinin şekillenmesine katkı sağlayan organizasyon daha fazla kıymeti ve kıymetlendirilmeyi hak ediyor.

Tarım Bakanlığının en orijinal ve kıymetli organizasyonu olan proje değerlendirme toplantılarının ufuk açıcı faydalarının yanında iyi bir dayanışma sergilemesi açısından da önemi büyüktür.

Tarımın her alanını gündemine aldığı halde kamuoyu bu organizasyondan neden bihaber?

Tarımın her alanının; hayvancılıktan, tohumculuğa, bitki ıslahından bitkisel hastalıklara, tarım ekonomisinden toprak yapısına, sulamaya, makineli tarıma kadar her alanın bilimsel düzeyde ele alınarak, soru cevap, ekonomik analiz, tartışma usulü ile gündem edildiği organizasyon maalesef kamuoyunda gereken ilgiyi görememekte, gerekli duyuru da yapılamamaktadır. Oysa bu ortamlar tarımın bugünün ve yarının şekillendiği ortamların başında gelmektedir. Haftanın 7 günü, aynı insanların aynı cümlelerle spor ve magazin programları adı altında TV kanallarını işgal ettiği bir ülkede böyle önemli bir organizasyonun haber değeri olarak bile karşılık bulmaması üzücü ve düşündürücüdür.

Tarımın bilimsel ve uygulamalı olarak gündeminin belirlendiği organizasyon, gerçek konumunu almalı

Bu yılki organizasyon Pandemi nedeni ile yüz yüze yapılamazsa da gerçek şekli düşünülerek, bilimsel usul ve üsluplara dikkat edilerek; Tarımsal alanda hem bilimin ve hem de uygulamanın ele alındığı ve somut veriler üzerinden tartışıldığı bu organizasyonun Bakan nezdinde kamuoyu ile paylaşılması icabeder.

Pandemi sonrası için böyle bir organizasyon uluslararası nitelikte yapılması düşünülebilir.

Organizasyonun belli sayıda özel ve önemli projeleri, ülkesel projeleri TV kanallarında sunulabilir, anlatılabilir.

Milli Eğitimle işbirliği yapılarak öğrencilerin eğitimine katkı amaçlı sunum, düzenleme ve uygulama yapılabilir.

Akademisyenlerin, ziraat fakültesi öğrencilerinin, çiftçilerin ve üreticilerin daha aktif katılımı sağlanarak belli sunulara, programlara katılımı kolaylaştırılarak, bir yönüyle belli oranda bilgi akışı ve yönlendirme yapılabilir.

Proje sunumları ve uygulama alanları çiftçi ve seçilecek pilot eğitim kurumları ile birlikte takip edilebilir. Zira tarımda uygulama alanları ve arazi çalışmaları pandemiden etkilenmeyen alanlardır.

Ayrıca bu kadar geniş çaplı ve geniş katılımlı çalışmanın ürünlerinin ülke tarımına yansıyıp yansımadığı ya da ne kadar yansıdığı ayrıca ele alınmalıdır.

M. Murat Gün