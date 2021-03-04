1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 1.527,07 puandan başladı.
 04 Mart 2021 10:07
+Aa- Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,97 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.527,07 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.525-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor
04 Mart 2021 10:35		 Dolar güne yükselişle başladı
04 Mart 2021 10:19
Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Mart 2021 18:19		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
03 Mart 2021 17:40
Dolar yeniden 7,40 TL'nin üzerinde
03 Mart 2021 17:30		 Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Mart 2021 18:27
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Mart 2021 17:42		 Dolar günü 7,32 TL'den tamamladı
02 Mart 2021 17:35
Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Mart 2021 18:23		 Çeyrek altın günü 21 TL'lik düşüşle tamamladı
01 Mart 2021 17:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - 600$'a kadar arıza ve kaza durumunda çekici hizmeti11:57 - 'Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz'11:54 - En çok maske cezası yazılan ilde dinamik denetim süreci başladı11:43 - Bayide satılan gazetelerin asgari fiyatları belirlendi11:42 - Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti11:38 - Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
11:37 - Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:35 - Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri yeniden düzenlendi11:33 - MEB'den idari izinlere dair resmi yazı11:30 - 5 ilde Karadeniz mutasyonu araştırması yapılacak11:26 - MEB, din kültürü ve ahlak konularındaki sorulara videolarla yanıt veriyor11:25 - Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
11:17 - Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı pasaportu' açıklaması11:14 - Annesi, babası ve ağabeyi Koronadan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi11:09 - 'Türkiye'nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur'11:05 - Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?11:03 - Eski istihbaratçının FETÖ'den aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtay'ca onandı
11:00 - Koronavirüs risk haritasındaki sarı ve turuncu illere uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
İstanbul Valiliğinden hamile kamu personeli için açıklama
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiğ köfte 1
mathnet 1
zuiyo maru 1
erkeğin ağlaması 3
ağlayanla ağlayan ben 1
maske takanların kışın grip olmaması 5
ankara'da nerde ne yenir 1
aselsan 1
inatci insan 4
gülü sevip dikenine katlanmak 2
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam