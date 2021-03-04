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460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Onur Aydemir'in 460 bin TL'ye bayiden aldığı sıfır otomobil, hasarlı çıktı. Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenen Aydemir, hatanın fabrikadan kaynaklandığını dile getiren bayiden sonuç alamayınca olayı yargıya taşıdı.
 04 Mart 2021 10:10
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460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı

Bursa İnegöl'de ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa'dan bir otomobil almak için bayie gitti. Beğendiği arabanın parasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracı ekspere götürdü.

Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi. Onur Aydemir yaşadıklarını söyle anlattı:

"22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır aracımı aldım. 5 Ocak 2021 tarihinde de teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım.

Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor.

18 Ocak tarihinde bayiye gittiğimde boya ustası da aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söyledi. Bayi müdürü ise bunu hiç bir şekilde kabul etmediğini ve sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor.

Ben de fabrikanın böyle bir hata yapacağına ihtimal vermediğim için, Almanya'da bir abim vardı, onun yardımıyla şasi numarasında yaptırdığım sorgulamada, Almanca ve Türkçe olarak bagaj kapağında sıkıntı olduğu ve boya ile mikro değerlerinin kontrol edilmesi gerektiği söylendi.

19 Ocak 2021 tarihinde bir kez daha ekspertiz yaptırdım, iki tane olsun, belki biri yanlışlık yapmıştır diye. Ancak her iki ekspertizin raporları bir birleriyle uyuşuyor.

"BAYİDEN ŞAKA GİBİ TEKLİF"

Avukatıma başvurdum, araç firma üzerine olduğu için ona göre dava açtı. Önce devreye arabulucu girdi. Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım verdiler. Çocuk oyuncağı gibi bizleri kandırmaya çalışıyorlar.

Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Ben gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Sıfır araba, yani şok olmamak mümkün değil. Ben hatalı araba almak isteseydim neden gidip sıfır alayım? İkinci el alırdım. Benim amacım hatasız arabaya binmek.

Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Sonuna kadar gideceğim, haklıyım çünkü. Burada sıfır araba alacaklara tavsiyem şudur, mutlaka arabayı almadan önce ekspertize sokun, sıfır araba alıyorum diye kanmayın."

İhlas Haber Ajansı
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