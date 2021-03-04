Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak

Kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi personeliyle ilgili karar 4 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1978 tarihli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a geçici bir madde eklendi.

İDARİ PERSONEL 4/B'Lİ OLARAK MARMARA ÜNİVERSİTESİNE ATANACAK

Eklenen maddede özetle şu ifadelere yer verildi:

"GEÇİCİ MADDE 23- Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, 12 nci maddede sayılan şartları taşıyan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla, öğrenim durumlarına ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla yürütmekte oldukları görevlere uygun Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler."

TEMİZLİK, GÜVENLİK VE BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPANLAR İŞÇİ OLARAK ALINACAK

Aynı çerçevede, yine Cumhurbaşkanı Kararı'yla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi.

"GEÇİCİ MADDE 8- Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan hizmetleri yürütmekte olan personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesine ait boş sürekli işçi kadrolarına atanabilirler."