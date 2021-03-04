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Bin 350 lira maaş alıyorlar ama hesaplarında milyonlar dönüyor

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 7'si kadın 59 şüphelinin, 6 ayda, bin 350 lira maaş verdikleri ev hanımı, oto galerici ve işsiz kişilerin hesaplarından 87 milyon 300 bin lira para aktardıkları ortaya çıktı.
 04 Mart 2021 10:31
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Bin 350 lira maaş alıyorlar ama hesaplarında milyonlar dönüyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle yasa dışı bahis oynatanları 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

6 AYDA 87 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ

Polis yapılan takipte yasadı dışı bahis oynatanların organize bir şekilde hareket edip suç örgütü oluşturduklarını ve örgütün liderinin de İbrahim D., yöneticilerinin ise Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğunu tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 2 Mart günü şafak vakti Adana, Osmaniye ve İzmir'de operasyon yaptı. 72 şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen polis şu ana kadar 7'si kadın 59 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ünün evinde 73 bin lira ve 100 euro, 2 tabanca, 1 uçak savar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Polis yasa dışı bahis oynatan ve hesabını kullandıran 86 şahsın 199 hesabının 6 aylık hareketinin de 87 milyon 300 bin lira olduğunu belirledi. Polis ayrıca A.K. isimli şahsın hesap hareketliliğinin 3 milyondan, I.K. isimli şahsın 8 milyondan, U.S.'nin ise 5 milyondan fazla olduğunu belirledi.

BİN 350 TL MAAŞLA HESAPLARINI KİRALAMIŞLAR

Polisin yaptığı çalışmada zanlıların ev hanımı, üniversite öğrencisi, işsiz kişiler olmak üzere toplam 86 kişiye aylık bin 350 lira maaş vererek 199 bankadaki hesaplarını kiraladığı ortaya çıktı. Çetenin özellikle ev hanımı, üniversite öğrencisi, işsiz, paraya ihtiyacı olan şahısları ağına düşürüp bunları kandırdığı belirlendi.

Polis bu şahısların üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine bir şekilde aktarıldığını tespit etti. İfadeleri alınan vatandaşlar emniyette hesaplarında 6 ayda 5 milyon, 3 milyon, 1.5 milyon lira olduğunu öğrenince şaşkında dönüp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini bir kişinin kendi yanlarına gelip aylık bin 350 lira karşılığı hesap açmalarını istediğini söyledi. Hesap sahiplerinin herhangi bir bankadan hesabı açtıktan sonra bütün bilgilerini zanlılara verdikleri öğrenildi.

3 BİN TL MAAŞLA PARA TRANSFER GÖREVLİSİ

Ayrıca polis, hesap sahibi dışında kazanılan paraların hesaplarda 15 bin lira olduktan sonra başka bir hesaba aktarılması için de aylık 3 bin lira maaş ödediği şahısların olduğunu da belirledi.

Bu şahısları kiralanan hesaplarda para miktarı 15 bin lira olduktan sonra harekete geçip cep bankacılığıyla hesaptaki paraları bir üst hesaba aktardığı buna karşılıkta maaş aldığı belirlendi.

Şahısların yakalanmamak için de daha önce ATM'den yaptıkları işlemleri artık tamamen mobil bankacılık sistemiyle yaptığını tespit etti. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, polisin şafak vakti operasyon anı da saniye saniye hem karadan hem havadan görüntülendi.
DHA
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