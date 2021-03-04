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Çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü
Denizli'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
|04 Mart 2021 10:35
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Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta duvar ustası olarak çalışan D.A, H.A. ve Ü.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla kardeşlerine rastgele ateş etti.
İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
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