Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor

ANTALYA'DA PATENCİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU Antalya'da 2 patenci genç, bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu 75. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunan 2 patenci genç, tehlikeye aldırmadı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.