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Camide yardım kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
|04 Mart 2021 10:36
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 camiden yardım kutularındaki paranın çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarından failin S.Ş. (40) olduğunu belirledi.
Şüpheli, ilçedeki dinlenme tesisinde yakalandı.
S.Ş'nin Ankara, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'de de karıştığı hırsızlık suçlarından arandığı, 40 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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