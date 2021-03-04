12 yıl 6 ay hapsi kesinleşen uzman çavuş Konya'da yakalandı
Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelinin, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi
|04 Mart 2021 10:50
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski uzman çavuş, Konya'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen uzman çavuş Yusuf Y'nin Konya'da yaşadığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
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