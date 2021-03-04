Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
|04 Mart 2021 11:25
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. (36) ve O.A. (36) tutuklandı, M.F.Ş. (45) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalışanlara yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, araç ve adreslerinde 38 sahte tapu senedi, sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen 15 gerçek tapu senedi ele geçirilmişti.
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