1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.&
 04 Mart 2021 11:25
+Aa- Yazdır
Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. (36) ve O.A. (36) tutuklandı, M.F.Ş. (45) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalışanlara yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, araç ve adreslerinde 38 sahte tapu senedi, sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen 15 gerçek tapu senedi ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
27 Şubat 2021 11:01		 Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
27 Şubat 2021 09:13
Tutuklanan iki doktor, usulsüz reçetelere 3 ayda 1 milyonluk ilaç yazmış
26 Şubat 2021 09:33		 Belediye Başkanı: 3 memur rüşvet alıyordu, savcılığa bildirdik
25 Şubat 2021 16:25
Muğla'da belediye çalışanları ile müteahhit rüşvetten gözaltına alındı
24 Şubat 2021 12:42		 Rüşvet operasyonunda doktor ve eczacılar dahil 18 tutuklama
24 Şubat 2021 09:56
Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı
23 Şubat 2021 18:38		 Kredi Kooperatifi'nin yeni müdürü başkalarının adına 530 bin TL kredi çekmiş
23 Şubat 2021 10:48
2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı
19 Şubat 2021 14:18		 Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
19 Şubat 2021 08:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:00 - 600$'a kadar arıza ve kaza durumunda çekici hizmeti11:57 - 'Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz'11:54 - En çok maske cezası yazılan ilde dinamik denetim süreci başladı11:43 - Bayide satılan gazetelerin asgari fiyatları belirlendi11:42 - Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti11:38 - Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
11:37 - Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:35 - Ankara'daki eczanelerin mesai saatleri yeniden düzenlendi11:33 - MEB'den idari izinlere dair resmi yazı11:30 - 5 ilde Karadeniz mutasyonu araştırması yapılacak11:26 - MEB, din kültürü ve ahlak konularındaki sorulara videolarla yanıt veriyor11:25 - Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
11:17 - Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı pasaportu' açıklaması11:14 - Annesi, babası ve ağabeyi Koronadan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi11:09 - 'Türkiye'nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur'11:05 - Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?11:03 - Eski istihbaratçının FETÖ'den aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtay'ca onandı
11:00 - Koronavirüs risk haritasındaki sarı ve turuncu illere uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 1500 personel alımı yapacak
Diyanet'in sözlü sınavına giren adayların torpil feryadı
Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
'Kırmızı' illerde yeni tedbirler devreye alındı
Kapatılan Şehir Üniversitesinin personeli kamuya aktarılacak
Ümit Özdağ, çantalara onurunuzu sattınız deyip, İyi Parti'den istifa etti
Feyzioğlu'ndan eylem planı yorumu: Reform değil adeta devrim
İstanbul Valiliğinden hamile kamu personeli için açıklama
Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
incinmişsin 1
mesmursuz 2
Amalgam 1
Maden suyu 2
futbol muhabbeti 1
en güzel beşiktaş sözleri 2
kırmızı oda 1
niğde 2
aselsan 1
amonyak 1
SON İLANLAR
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak
TÜBİTAK, AR-GE teknisyeni 3 personel alacak
Adalet Bakanlığı 155 Temizlik Görevlisi Alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam