MEB'den idari izinlere dair resmi yazı

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 01.03.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

b) 25.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

c) Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarihli ve 16833931-20-E.11488412 sayılı Onayı.

Bilindiği üzere 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde 02.03.2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacakları bildirilmiştir.

Bu normalleşme sürecinde personelden;

- Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

- Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

- Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılacaktır.

Bu kapsamda, idari izinli sayılanlar;

- Bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

- Bu personel, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacaktır.

- İlgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilecektir.

- Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Diğer taraftan, 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (b) Genelge 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından ilgi (c) onay ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar" da yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Dağıtım

-Merkez Teşkilatı Birimlerine

-81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlükleri)