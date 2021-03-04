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Bayide satılan gazetelerin asgari fiyatları belirlendi

Gazetelerin asgari satış fiyatını belirleyen yönetmelik değişikliği 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek
 04 Mart 2021 11:43
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Bayide satılan gazetelerin asgari fiyatları belirlendi

Gazetelerin bayi satış fiyatı, katma değer vergisi dahil, yerel ve bölgesel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan az olamayacak.

Düzenlemeyi içeren, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle yönetmeliğin "Asgari satış fiyatı ve komisyon oranı" başlıklı 47. maddesi değiştirildi.

Değişiklik uyarınca, gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan daha az, bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak.

Düzenleme 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
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