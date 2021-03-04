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En çok maske cezası yazılan ilde dinamik denetim süreci başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep'te başladı.
 04 Mart 2021 11:54
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Kentte 7 bin güvenlik personelinin katıldığı denetimlerde servis araçları, halk otobüsleri durdurularak kontrol edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılarak, vatandaşlara kurallara uyması çağrısında bulundu.

Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme kararı açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının genelgesiyle denetimlere başladıklarını söyledi.

Kentte bugün başlayan denetimlerde 7 bin personelin görev aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bizler de bugün denetimlerin başındayız. İsteğimiz bu sürecin sürdürülebilir olması. Gaziantep sarı kategoride. Bunun maviye dönüşmesini istiyoruz. Tedbirleri bırakırsak, rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybederiz. O açıdan her bir her vatandaşımızı tek tek anlatacağız. Odalarımız, esnafımız başta olmak üzere herkesin oto kontrolünü elde tutarak Gaziantep'teki bu süreci iyi yöneteceğiz. Denetimler rehber amaçlı olacak. Kuralalrı istismar eden, ihlal edenler, ısrarala uymayanlara deneitm, yaptırım uygulanacak."
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