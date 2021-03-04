Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı
MSB: Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı.
|04 Mart 2021 12:04
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MSB: Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı.
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