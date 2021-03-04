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'Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun'

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, Belediye vatandaşlara "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." ifadesinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.
 04 Mart 2021 12:11
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla, Edirne'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte, salgının başından beri 70 bin denetim gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 74 bin 694 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Edirne'de vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla "dinamik denetim sürecine" geçildi, virüsle mücadele kapsamında tedbirlere ilişkin kontroller artırıldı.

-Vatandaşlara kısa mesajla sık sık kısa uyarılıyor

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi vatandaşları kısa mesaj yoluyla sık sık uyarmaya başladı.

Edirne Valiliği, vatandaşlara, "Koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sürdürdüğümüz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen, bulaşın azaltılması için sevdiklerimizin sağlığını dikkate alarak, bir süreliğine bulaşın yayılmasında en büyük etken haline gelen, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerini yapmamaya özen gösterelim. Bu mücadeleyi ortak çabamızla başaracağız." ifadelerinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.

Edirne Belediyesinin mesajında da normal hayata dönmek için ev ziyaretlerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kentin adıyla anılan ve dünya tekstil sektöründe önemli bir yere sahip "Edirne kırmızı"na atıfta bulunulan mesajda,"Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." sloganına yer verildi.

Mesajda, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak salgınla mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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