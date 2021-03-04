Van'da 4 mahallede okullar 10 gün tatil edildi
Van'ın Saray ilçesine bağlı dört mahallede koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine okullar 10 gün tatil edildi.
|04 Mart 2021 12:14
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Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi.
İlçenin Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuran vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri bu iki mahallede çalışma başlattı.
Yapılan görüşmelerde testi pozitif çıkan vatandaşların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinin dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar 10 gün süreyle tatil edildi.
Filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye atmaya başladı.
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