Cenazeye ve taziyeye katılan 40 kişi Kovid-19'a yakalandı
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
|04 Mart 2021 12:17
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Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Usta, sosyal medya hesabından "Trabzon'da taziyeler telefonla" etiketiyle yaptığı paylaşımda salgına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Paylaşımında Usta, şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Kovid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim."
#TrabzondaTaziyelerTelefonla#saglikbakanligi #sbkhgm #halksagligigm #acilafetgovtr #sbsggm pic.twitter.com/tFfurO2SEuTrabzon İl Sağlık Md (@Trabzon_ism) March 4, 2021
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