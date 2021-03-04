Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanması sürüyor
|04 Mart 2021 12:26
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Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.
Celse arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sanıklar hakkında yeni itirafçı ya da tanık beyanının tespit edilmediği yazısının geldiği, Naciye Alişan hakkında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinin ulaşmadığı zapta geçirildi.
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.
Söz alan sanık avukatı da dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "ByLock" içerikleri ile ID eşleştirme çalışmalarının gelişinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
- Süreç
FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.
İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.
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