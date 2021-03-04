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'Ayrımcılığın kaldırmak için öncelikle hukuki altyapımızı güçlendirdik'

Bakan Selçuk: "Kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için öncelikle hukuki altyapımızı güçlendirdik. Türkiye'de tüm mevzuatı, kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturduk"
 04 Mart 2021 12:35
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'Ayrımcılığın kaldırmak için öncelikle hukuki altyapımızı güçlendirdik'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için öncelikle hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, mevzuatı, kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturduklarını söyledi.

Bakan Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresine video konferans yöntemiyle katıldı.

Kadına verilen değerin aynı zamanda aileye ve insanlığa verilen değer olduğunu belirten Selçuk, yükselen bütün toplumların kadınla değer kazandığını dile getirdi.

Selçuk, "Kadın olmadan hiçbir toplumun gelişemeyeceğine, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştiremeyeceğine inanıyoruz. Kadın erkek fırsat eşitliği, hayatın her alanında tam olarak tesis edilmediği sürece de adaleti sağlayamayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

KADEM'in 28 Şubat sürecindeki olaylara dikkati çeken bir kampanyaya imza attığını aktaran Selçuk, kampanyanın "Bir 28 Şubat günüydü, sistem hata verdi ve hayatlar karardı." mottosuyla başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı günleri anlattığını söyledi. Zehra Zümrüt Selçuk, kadınları cesaretlendiren, farkındalığını arttıran özgün çalışmaları için KADEM'i tebrik etti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Selçuk, 8 Mart'ın kadınların yaşadığı temel sorunlara dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve birlikte çözüm üretmek açısından çok önemli bir gün olduğunu dile getirdi.

-"Son 19 yılda eğitimde, sağlıkta büyük ilerlemeler kaydettik"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin kadınların her alanda varlık göstermesi için büyük mücadele verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak da kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için öncelikle hukuki altyapımızı güçlendirdik. Türkiye'de tüm mevzuatı, kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturduk. Yine Bakanlığımızın uhdesinde belirli periyodlarla yenilediğimiz 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Bugün bu planlar sayesinde eylem planlarımızı sürdürmekteyiz. Son 19 yılda bu hedeflerimize yönelik hem eğitimde hem sağlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Eğitimdeki başarımızın temelinde STK'lerimiz, üniversitelerimiz ve Emine Erdoğan Hanımefendilerinin himayelerinde yürütülen eğitim kampanyalarının çok büyük etkisi var. Dünyada birçok ülkenin başaramadığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla vatandaşlarımızın tamamını sağlık güvencesine kavuşturarak sağlık hizmetlerine erişim imkanlarını genişlettik. Anne ölüm oranlarının düşürülmesi ve doğum öncesi bakım hizmetlerinin daha etkin kullanılması gibi pek çok alanda da önemli ilerlemeler kaydettik."

- "Sağlam aile yapısı büyük bir güç"

Salgınla mücadelenin, birey ve devlet iş birliğiyle başarılı olabileceğine işaret eden Selçuk, salgın döneminde hem aile hem de çalışma düzeninin değiştiğini, salgınla başa çıkma konusunda sağlam aile yapısının büyük bir güç kaynağı olduğunu söyledi.

Bakanlığın hayata geçirdiği Sosyal Koruma Kalkanı programı ile kadın ve aileyi, nesli, çocukları, engellileri, yaşlıları, işçileri, işverenleri, ihtiyaç sahiplerini korumayı hedeflediklerini anlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandeminin çalışma hayatına birçok etkisi oldu. Bu dönemde temel hedefimiz işi, yani istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak oldu. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği, normalleşme desteği gibi etkin uygulamalarımızı hayata geçirdik. Çalışanlarımıza doğrudan sunduğumuz desteğin toplam tutarı 45 milyar liraya yaklaştı." bilgisini verdi.

Salgın döneminde Genel Sağlık Sigortası sisteminin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Selçuk, vatandaşların hizmet alamama gibi bir endişe taşımadığını söyledi.

Bakan Selçuk, salgın döneminde ücretsiz test ve tedavi hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırıldığını, Kovid-19 ödemelerinin 7 milyar lirayı aştığını kaydetti. Salgın Destek Programıyla mevcut yardım ve koruma ağını daha da güçlendirdiklerini anlatan Selçuk, 6,4 milyon haneye nakdi ödeme yaptıklarını aktardı.

-"2002'de 11 olan kadın konukevi sayımız 148'e ulaştı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerimizden biri, kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak olacak." dedi.

Salgın sürecinde de kadınların korunmasına yönelik tedbirleri artırdıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki sosyal hizmet merkezlerimizde yeni başlattığımız şiddet önleme birimlerimizle kadınlarımızın yanında olmaya devam ettik. Kadın konukevi sayımız 2002'de 11 iken artık 148'e ulaşmış durumda. Hükümet olarak yeni dönemde de 81 il ve ilçede kadına yönelik kurumsal hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Her türlü ayrımcılıkla, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelemizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimiz ve üniversitelerimizle iş birliğini artırarak sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı
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