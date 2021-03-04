Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

SİNOP

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

AMASYA

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karayakup köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu, köy içinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarının, ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 58 evde karantina uygulamasına başlandı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent durumunda bulunuyor.