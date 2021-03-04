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Şehir Tiyatrolarında 'cinsel taciz' yargılamasında sanık iddiaları reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilen Uğur Arda Aydın'ın yargılanmasına başlandı- Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliğine aday olduğu bir dönemde bu suçlamaların yapılmasının manidar olduğunu söyledi-
 04 Mart 2021 12:58
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Şehir Tiyatrolarında 'cinsel taciz' yargılamasında sanık iddiaları reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilen oyuncu Uğur Arda Aydın, zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Mana Alkoy ve Nazife Aksoy katıldı. Tarafların avukatları ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Uğur Arda Aydın, 2012 yılındaki bir oyunda yönetmen tarafından verilen mizanseni yaptığı için müşteki Mana Alkoy'un rahatsız olup durumu oyunun yönetmenine söylediğini anlatarak, Alkoy'un olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra yaptığı şikayetin manidar olduğunu savundu.

Sanık Aydın, "Suçlamaların hepsini reddediyorum. Bu konuda savunma yaptığım için hicap duyuyorum. Şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliğine aday olduğum bir dönemde bu şikayetlerin yapılması çok manidar. Bu beni maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Müşteki Nazife Aksoy ise birlikte çalıştığımız bir oyuna iki kez mazeretsiz gelmedi. Bu nedenle hakkında rapor tutulmasını istedim. Bu nedenle asılsız şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu meselenin Twitter'da yargı dağıtan müşteki avukatlarının 'hastag'i olmamasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada ifade veren müşteki Mana Alkoy ise sanığın sahnedeyken, yönetmenin bilgisi dışında ve oyunda yer almayan bir hareketi seyircinin göremeyeceği bir açıda kendisine yönelik olarak 2 kez tekrar ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Diğer müşteki Nazife Aksoy da bir oyun öncesi kuliste olduğunu, kuliste birileriyle karşılaştıklarında merhabalaştıklarını ve sanık Aydın'a merhaba dediği sırada, Aydın'ın kendisini dudağının çok yakınından öptüğünü, kafasını çekmese sanığın neredeyse dudağının öpeceğini, bu nedenle rahatsız olduğunu anlattı.

Aksoy, daha sonra oyunun başladığını, yarım saat kadar sonra kısa bir ara verildiğinde perdenin arkasına gittiğini ifade ederek, "Bu esnada sanık Aydın, bana 'hişt hişt' diye seslendi. Bana doğru yürüdü ve el hareketiyle kendisine doğru yürümemi istedi. Yönetmen yardımcısı olduğu için oyunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. İki eliyle başımdan tutup, dudağımın kenarından öptü. Neye uğradığımı şaşırdım, etrafıma baktım, çok sinirlendim, oradan ayrıldım. Kendimi çok kötü hissettim. Orada bir kapı vardı, kapıyı açtım, sanık biriyle konuşuyordu. 'Bana böyle davranamazsın' dedim. O da hiç unutmuyorum bana 'Sen bana hiçbir şey yapamazsın' dedi. Sahnedeki oyuna geri dönmek zorundaydım. Ama herkes bende bir tuhaflık olduğunu anladı. Sadece çok yakın bir arkadaşıma anlatabildim." diye konuştu.

Kısa bir arada sanık Aydın'ın yine yanına geldiğini kaydeden müşteki Aksoy, "Bana 'Seni öpmek istesem öperdim ama burada yapmazdım. Sen akıllı bir kadınsın, ben de akıllıyım. Bu olayı abartma' dedi. Sonra sanki aramızda bir şey yokmuş gibi elini omzuma atmaya çalıştı. Benden uzak durmasını söyledim." dedi.

Aksoy, durumu oyunun en yetkili kişisi olan A.İ,'e anlattığını ancak A.İ'in "Sen de benim gibi biraz mesafeli birisin. Arda biraz rahat biri. Sen yanlış anlamış olabilirsin" dediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme, tanıkları dinlemek üzere duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uğur Arda Aydın'ın, 2012 yılındaki bir oyunun provasında Mana Alkoy'u, 2019 yılında ise kuliste Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilerek, zincirleme şekilde "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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