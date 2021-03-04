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Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü

Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüsü tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
 04 Mart 2021 13:03
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Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yaşayan Nazmi Küçük(74) ile Saliye Küçük çifti korona virüsüne yakalandı.

Bir süredir tedavi gören Nazmi Küçük ve eşi Saliye Küçük tedavi gördükleri Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler.

Yaklaşık 10 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüsü tedbirleri altında yaşlı çift mezarlıkta kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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