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Dişindeki apseyi önemsemedi, kendini ameliyat masasında buldu

Ordu'da yaşayan 59 yaşındaki İhsan Sağra, dişindeki apseyi 'kendiliğinden geçer' diye önemsemeyince kendini ameliyat masasında buldu. Yaklaşık 2 aylık tedavi süreci ile ölümden dönen Sağra, ağrılarından da kurtuldu.
 04 Mart 2021 13:15
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Dişindeki apseyi önemsemedi, kendini ameliyat masasında buldu

İhsan Sağra, dişinde başlayan ağrılar sonrası, şehirdeki bir diş kliniğine gitti. Ancak buradaki diş hekimleri dişinde apse (iltihap) oluştuğunu, apseli halde bu dişi çekemeyeceklerini söyleyerek, Sağra'yı evinde geri gönderdi. Ağrıları dayanılmaz olan ve boyun bölgesinde de şişlik oluşmaya başlayan Sağra, Medical Park Ordu Hastanesi'nde başvurdu. Sağra'nın Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde yapılan tetkikleri sonrası apse yüzünden vücudunda ciddi enfeksiyon oluştuğu, bu enfeksiyonun da kafa tabanına ve akciğerine yayıldığı görüldü. Hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz'ın acil olarak gerçekleştirdiği ameliyat ve yaklaşık 2 ay kadar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

"Hasta bir ay boyunca uyudu"

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, hastadaki iltihabın kafa tabanından başlayarak akciğere kadar ilerlediğini ve ameliyat sonrasında bir ay yoğun bakım servisinde uyuduğunu belirterek, "Hastamız İhsan bey, yaklaşık 2 ay önce bize boynunda şişlik, yutamama ve ağzını açamama şikayeti ile başvurdu. Öncesinde diş ağrısı şikayetleri olmuş. Bazı yerlerle görüşmüş ve apse olduğu için çekilemeyeceği söylenmiş. Sonrasında eve gitmiş ve o ağrıları çekmiş. Yüzü de şişmeye başlayınca bize geldi. Geldiğinde tomografisini çektik ve boynunda çok yaygın bir enfeksiyon olduğunu gördük. Kafa tabanından başlayıp, akciğere kadar uzanıyordu. Dolayısı ile acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ameliyathaneye aldık ve diş hekimimiz bu esnada dişlerini çekti. Biz boynunu açarak apseli dokuları temizledik. Sonrasında yapılan işlemlerde hastamız bir ay boyunca uyudu" dedi.

"Bu hastalık nadir görülür, çoğu insan hayatını kaybeder"

Hastalığın, nadir görüldüğünü ve buna yakalanan insanların büyük kısmının hayatını kaybettiğini kaydeden Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, "Çok tehlikeli olur ve hızlı ilerler. Esasında bu hastalığa yakalananların çoğu hayatını kaybeder ama İhsan bey çok dirençli çıktı ve mücadele etti. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta başarılı bir süreç oldu. 2 ay sürdü ancak hastamız iyileşti ve şuan aramızda" dedi.

"Hastalardaki 'iltihaplı dişe müdahale edilmez' algısı yanlış"

Medical Park Ordu Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Samet Akbaş da diş kökü apselerinin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve kimi zaman ölümlere yol açabildiğini kaydederek, "Hastamızda, çene altına kadar uzanan kronik apse, sonrasında boyun bölgesini tutmuş. Acil müdahalesi yapıldıktan sonra hastamız uzun bir tedavi sonucundan sonra iyileşti. Fakat hastamız daha önceden diş tedavilerini yaptırabilseydi, böyle hayati bir sonuç ile karşılaşmayacaktı. Tedavi edilmeyen çürükler sonrasında diş apseleri gelişiyor. Hastalarımızda da yanlış bir bilgi var, apseli diş tedavi olma, çekimi yapılmaz diye biliniyor. Böyle bir durum yok, aksine apseli dişe acilen müdahale edilmesi tedavi edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Şu anda sağlığına kavuştuğunu kaydeden 59 yaşındaki İhsan Sağra da yemek yemeye başlayabildiğini ifade ederek, operasyonlar sonucu sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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