'Köpeğime niye ilaç yazmıyorsun?' tartışması soruşturmaya dönüştü

Bu isteklerin en ilginci Bayrampaşa'da yaşandı. Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Faruk Çolakoğlu'na gelen A.F köpeğine ilaç yazdırmak istedi. Doktor Çolakoğlu'nun "Ben insanlara ilaç yazabilirim, veteriner değilim" itirazı üzerine sinirlenen vatandaş, doktoru şikayet etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise bu şikayeti işleme koyarak olayla ilgili ileri inceleme başlattı ve müfettiş görevlendirdi.

İstanbul Bayrampaşa Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlar, kendileri hakkında başlatılan 'güler misin ağlar mısın' dedirten bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Köpeğine yeşil reçeteli ilaç yazmayan doktorları şikayet eden vatandaşın şikayeti üzerine Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi çalışanı iki doktor hakkında inceleme başlattı.

Olay hakkında muhakkik görevlendirilirken pandemi şartlarında canlarını ortaya koyarak büyük bir özveri ile görevlerinin başında olan doktorların böyle şikayetler ile yıpratılması tepkilere neden oldu. Filmlere konu olacak olayda, köpeğine ilaç yazılmadığı için şikayetçi olan vatandaşın şikayetine karşı doktorlar esprili bir dille savunma yaptı. Doktorların cevabi yazısında, "Köpeğin kendisi burada değildi, kimlik numarası yoktu ve tarafıma kayıtlı hastalar arasında olmadığı için ilaç yazamadık" denildi.

KÖPEĞİNE İLAÇ YAZMADIK DİYE ŞİKAYET ETTİ

Şikayete konu olan Doktor Faruk Çolakoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada bir vatandaşın kendisine geldiğini ve köpeğine ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Çolakoğlu şunları söyledi: "Ben de veteriner olmadığımı bu nedenle köpeğe ilaç yazamayacağımı söyledim. İlacı yazamayacağımı söyleyince ısrar etti, sorun çıkardı. Ben de kendisine itiraz etmesinin bir anlam ifade etmediğini dile getirdim. Daha da itiraz edince dışarı çıkmasını, sıradaki başka hastalara bakmam gerektiğini söyledim." Vatandaşın kendisinin yanından ayrıldıktan sonra başka bir doktorun yanına gittiğini söyleyen Çolakoğlu, "O doktor arkadaştan da aynı istekte bulunmuş ama arkadaşımız da bu isteğe karşı çıkmış. İstediğini alamayınca başka doktorların daha önce köpeğine ilaç yazdığını söylemiş ve tepki göstermiş. Neticede köpeğine istediği ilacı yazdıramayınca bizi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazdığı bir dilekçe ile şikayet etmiş" dedi. Vatandaşın köpeği için istediği ilacın yeşil reçeteli ve kontrole tabi bir ilaç olduğunu da sözlerine ekleyen Çolakoğlu, "Zaten normal bir hasta gelse de kendisi için istese yazmayabilirim" ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ DERİN İNCELEME BAŞLATILDI

Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Muhammet Şahin ise vatandaşın Kasım ayında yaşanan bu olayı şikayet etmesinin ardından 9 kişinin ileri inceleme için Avcılar'a çağrıldığını söyledi. Şahin, "Biz de pandemi döneminde Aile Sağlığı Merkezi'ni kapatıp bütün doktor ve hemşirelerin ileri inceleme için Avcılar'a çağrılmasının yanlış olduğunu söyleyip yazılı ifade vermek istediğimizi söyledik" dedi. Aynı vatandaşın kendisini de daha önce zatürre aşısı yapmadığı için şikayet ettiğini söyleyen Şahin, "Ancak o zaman elimizde aşı yoktu, gelmemişti. Biz sadece aşının yapılma kısmındayız. Aşıyı biz temin etmiyoruz ki, elimizde olmayan konular yüzünden şikayet ediyorlar ve hakkımızda inceleme başlatılıyor" şeklinde konuştu.

İRONİK KÖPEK CEVABI

Şahin, vatandaşın şikayetine karşı kendilerine sorulan sorulara şu cevabı verdiklerini söyledi:

"İsmini ve cinsini bilmediğimiz bir köpeğe ilaç yazmamız istendi, köpeğin kendisi burada değildi. Kimlik numarası yoktu ve tarafımıza kayıtlı hastalardan biri değildi. Bu nedenle ilaç yazamadık. Sıradaki canlıyı muayeneye davet etmek için vatandaşa 'Lütfen dışarı çıkınız' dedik."

KORAY TAŞDEMİR