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İyi Partide 'fezleke' krizi!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li vekiller hakkında TBMM'ye gelen fezlekelerle ilgili yine Meral Akşener'den farklı açıklamalar yaptı. Ağıralioğlu, ''Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim'' ifadelerini kullandı.
 04 Mart 2021 13:18
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İyi Partide 'fezleke' krizi!

İYİ Parti'de şimdi de 'fezleke krizi' baş gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Başkan Meral Akşener arasında HDP fezlekeleri ile ilgili karşılıklı tezat açıklamalar geliyor. Ağıralioğlu, dün grup toplantısında milletin hür iradesine saygı duyacakların söyleyen Akşener'in aksine, 'Gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim' dedi.

HaberTürk'te yayımlanan Türkiye'nin Nabzı programına Yavuz Ağıralioğlu konuk oldu.

'Aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık...'

Daha öncede HDP fezlekeleri konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile farklı açıklamalar yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık.Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim." açıklamasında bulundu.

Akşener: İyi Parti gözü kapalı el kaldırmaz

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin dün konuşan Meral Akşener, "Mesela İYİ Parti, terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle, kuyuya inmez. Mesela İYİ Parti, adaleti, siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara, alkış tutmaz. Mesela İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz." demişti.
Memurlar.Net
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