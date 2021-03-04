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TRT 1'den şoke eden karar! İki dizi birden ekranlara veda ediyor

Son dönemin başarılı dizilerini seyirciyle buluşturan TRT 1, Tövbeler Olsun ve Payitaht Abdülhamid'in fişini çekti.
 04 Mart 2021 13:22
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TRT 1'den şoke eden karar! İki dizi birden ekranlara veda ediyor

Televizyon dizilerinin kaderi bu sezon da değişmiyor. Reyting mücadelesinde geride kalan yapımlar birer birer ekrana veda ediyor.

Diziseverleri üzecek son final haberiyse TRT 1'den geldi. Yeni başlayan Teşkilat dizisiyle birlikte TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor.

Daha önce yayın günü değiştirilen aile komedi dizisi Tövbeler Olsun, 32. bölümde final yapacak.

FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in de bu sezon sonu ekrana veda edeceği öğrenildi. Dört yıldır cuma akşamlarına damga vuran dizinin 155 bölüme tamamlanması planlanıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Payitaht Abdülhamid'in reytingleri bu sezon düşmesine karşın, planlamanın bu şekilde yapıldığı konuşuluyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNİN KONUSU

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

Kaynak: Haber Global
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